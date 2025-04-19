Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младенец весом почти 7 килограммов родился в Костанае

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В Костанае родился младенец весом почти 7 килограммов.

Источник: Костанайские новости

Как сообщил местный новостной портал, рост ребенка свыше 60 сантиметров.

Рауан третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.