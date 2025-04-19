Младенец весом почти 7 килограммов родился в Костанае

Как сообщил местный новостной портал, рост ребенка свыше 60 сантиметров.
Рауан третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. В Костанае родился младенец весом почти 7 килограммов.
Как сообщил местный новостной портал, рост ребенка свыше 60 сантиметров.
Рауан третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома брата ждут трехлетние сестренки близняшки. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.