«Моя дикая страсть»: Знойная ростовская красавица Татьяна Котова публично призналась в любви

Татьяна Котова — модель из Ростова — прославилась на всю страну в 2006 году. Именно тогда она стала «Мисс Россия». После этого для нее открылись двери в модельный бизнес и мир шоу-бизнеса. Сегодня Татьяна Котова живет в столице, занимается творчеством и много путешествует. Этой весной красавица побывала в Италии. Страна привела ее в восторг.
— Я здесь впервые и уже влюбилась… Влюбилась в эти уютные улочки и старинную архитектуру, в местную кухню и в этот особенный солнечный свет, — рассказала она в своем блоге.
Валенсия покорила сердце Татьяны. Здесь она встречалась со своими друзьями.
Татьяна Котова — обладательница титула «Мисс Россия — 2006». Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
— Душевные гитарные вечера стали настоящим ритуалом, — поделилась модель.
Во время путешествия Татьяна нашла время для профессиональной фотосессии. Локацией для нее стал пляж. Перед объективом фотографа модель предстала в черном купальнике, который только подчеркнул все ее достоинства.
Снимки «Мисс Россия — 2006» опубликовала в своей соцсети.
Татьяна — настоящая светская львица. Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.
— Путешествия — моя дикая страсть, — подписала она фотографии.
Модель провела незабываемые каникулы в Испании. Борис КУДРЯВОВ.
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