«Моя дикая страсть»: Знойная ростовская красавица Татьяна Котова публично призналась в любви

Татьяна Котова — модель из Ростова — прославилась на всю страну в 2006 году. Именно тогда она стала «Мисс Россия». После этого для нее открылись двери в модельный бизнес и мир шоу-бизнеса. Сегодня Татьяна Котова живет в столице, занимается творчеством и много путешествует. Этой весной красавица побывала в Италии. Страна привела ее в восторг.