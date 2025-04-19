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«Моя дикая страсть»: Знойная ростовская красавица Татьяна Котова публично призналась в любви

Певица и модель Татьяна Котова отправилась в Италию к друзьям.

Источник: Комсомольская правда

Татьяна Котова — модель из Ростова — прославилась на всю страну в 2006 году. Именно тогда она стала «Мисс Россия». После этого для нее открылись двери в модельный бизнес и мир шоу-бизнеса. Сегодня Татьяна Котова живет в столице, занимается творчеством и много путешествует. Этой весной красавица побывала в Италии. Страна привела ее в восторг.

— Я здесь впервые и уже влюбилась… Влюбилась в эти уютные улочки и старинную архитектуру, в местную кухню и в этот особенный солнечный свет, — рассказала она в своем блоге.

Валенсия покорила сердце Татьяны. Здесь она встречалась со своими друзьями.

Татьяна Котова — обладательница титула «Мисс Россия — 2006». Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

— Душевные гитарные вечера стали настоящим ритуалом, — поделилась модель.

Во время путешествия Татьяна нашла время для профессиональной фотосессии. Локацией для нее стал пляж. Перед объективом фотографа модель предстала в черном купальнике, который только подчеркнул все ее достоинства.

Снимки «Мисс Россия — 2006» опубликовала в своей соцсети.

Татьяна — настоящая светская львица. Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

— Путешествия — моя дикая страсть, — подписала она фотографии.

Модель провела незабываемые каникулы в Испании. Борис КУДРЯВОВ.

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