Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Схождение Благодатного огня состоялось в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Это произошло в Кувуклии, часовне, расположенной в центре храма, где скрыта пещера Гроба Господня. Причем в этом году процесс занял 6 минут.