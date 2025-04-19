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В СамГМУ запустили вторую очередь Центра серийного производства медизделий

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) 19 апреля состоялось открытие второй очереди Центра серийного производства.

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) 19 апреля состоялось открытие второй очереди Центра серийного производства. Новый корпус площадью 4700 м² оснащён более чем 40 единицами современного оборудования, включая «чистые помещения» классов ИСО 7 и 8. Это позволит выпускать высокотехнологичные медицинские изделия в условиях повышенной стерильности.

На торжественном мероприятии присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Как подчеркнул Михаил Мурашко, на базе СамГМУ развивается производство уникальных имплантируемых изделий, телемедицинских устройств и «персональных медицинских помощников», в том числе для реабилитации участников СВО. Центр уже выпускает цифровые приборы, такие как стетофонендоскопы, тонометры и кольпоскопы.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ по программе «Приоритет 2030». Производственная база СамГМУ активно кооперируется с предприятиями из регионов России и зарубежья, а более 50 медицинских разработок вуза уже представлены на рынке.

Министр промышленности Антон Алиханов сообщил, что на разработку телемедицинских приборов университет получил федеральную субсидию в размере 548 млн рублей. Первая продукция поступит в продажу к концу 2025 года.