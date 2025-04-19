В СамГМУ запустили вторую очередь Центра серийного производства медизделий

Как подчеркнул Михаил Мурашко, на базе СамГМУ развивается производство уникальных имплантируемых изделий, телемедицинских устройств и «персональных медицинских помощников», в том числе для реабилитации участников СВО. Центр уже выпускает цифровые приборы, такие как стетофонендоскопы, тонометры и кольпоскопы.