В Самарской области планируют очистить ещё 33 гектара русла реки Сызранки

В Самарской области стартовал очередной этап работ по расчистке реки Сызранка в рамках федерального проекта «Вода России».
После заключения контракта специалисты приступили к уборке донных отложений и водной растительности работы продлятся до середины июня, после завершения нерестового периода.
По плану в 2025 году будет очищено дополнительно 33 гектара акватории.
Местные жители уже отмечают улучшение прозрачности воды и появление большего числа обитателей: в реку выпустили мальков сазана и стерляди для восстановления биоразнообразия.
Рядовая водно‑гребная база спортивной школы, расположенная на берегу Сызранки, также ощутил положительные изменения: тренировки по академической гребле проходят на более чистой и стабильной воде, что способствует повышению качества занятий.