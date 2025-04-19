На ММКФ прошла премьера киносказки «Легенды наших предков»

Все это, впрочем, мелочи, которые толком не отражаются на впечатлениях от просмотра. Как водится у Соснина, ~на экран здесь придется таращиться сквозь регулярно обновляемую стену слез, а на выходе из зала — мириться с желанием кого-нибудь крепко обнять~. Примирительный сигнал «Легенд наших предков», думается, дотянет до многих сердец, которые сначала трепетно приподнимут над землей, а затем слегка разобьют о кафель не самой радужной реальности. Ведь не важно, в какой эмиграции ты очутился, классической или внутренней, — все равно состоишь ты главным образом из памяти.