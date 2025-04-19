Жителям Левобережного района Воронежа вернули свет

Напомним, о том, что нет света в нескольких многоквартирных домах и в частном секторе на участке от улицы Волгодонской до проезда Разумова сообщали ближе к полудню в субботу, 19 апреля. Тогда же сообщили предполагаемый срок ликвидации аварии — два-три часа. Примерно так и произошло.