В Самаре и Тольятти стартует Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни»

22 и 23 апреля в Самаре и Тольятти пройдет Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни», цель которой привлечь новых доноров костного мозга для спасения пациентов с лейкемией и другими серьезными заболеваниями.
В рамках акции жители двух городов смогут стать частью Федерального регистра потенциальных доноров костного мозга, а также сдать кровь для нуждающихся.
22 апреля эстафета начнется в Самаре с Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) и завершится на площади Славы. В числе факелоносцев известные спортсмены, Почетные доноры, врачи и ветераны, а также другие общественные деятели. В мобильном пункте заготовки крови с 9:00 до 13:00 любой желающий сможет вступить в регистр, сдав всего 5 мл крови.
23 апреля эстафета продолжится в Тольятти. Старт будет дан от Центра радиологии и онкологии ФМБА России (Южное шоссе, 125), а завершится она в Парке Победы.
В акции примут участие ультрамарафонцы, активные доноры и спортивные тренеры. С 9:00 до 12:00 в центре радиологии также будет работать мобильный пункт для сдачи крови и регистрации в Регистр доноров костного мозга.