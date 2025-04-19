В Самаре и Тольятти стартует Всероссийская донорская эстафета «Огонь жизни»

22 апреля эстафета начнется в Самаре с Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) и завершится на площади Славы. В числе факелоносцев известные спортсмены, Почетные доноры, врачи и ветераны, а также другие общественные деятели. В мобильном пункте заготовки крови с 9:00 до 13:00 любой желающий сможет вступить в регистр, сдав всего 5 мл крови.