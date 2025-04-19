Аграрный сектор Молдовы подсчитывает ущерб, нанесённый апрельскими заморозками: Больше всего пострадали абрикосы, персики и сахарная свекла — Минсельхоз в растерянности

От заморозков в начале апреля пострадали фруктовые сады, а также посевы пшеницы, рапса и сахарной свёклы.
Ущерб оценят в течение месяца, однако, по предварительными данным, из-за заморозков в начале апреля значительно пострадали яблоневые (25%), абрикосовые (90%), вишнёвые (50%) и персиковые (более 70%) сады, которые находились в полном цвету. Морозы на почве повредили и посевы пшеницы, рапса и сахарной свёклы.
Заморозки уничтожили более 80% посевов сахарной свеклы.
Свекловодам предстоит пересеять львиную долю посевов сахарной свеклы. По предварительной оценке Союза сахаропроизводителей Молдовы UPZM, вымерзло в общей сложности почти 7 тыс. га посевов.
К тому моменту, когда Молдову накрыла волна апрельских заморозков, в некоторых районах фермеры успели засеять свеклой порядка 90% сельхозплощадей, законтрактованных сахаропроизводителями под урожай этого сырья.
Как отмечают в UPZM, как минимум одна из двух сахарных компаний уже закупила за рубежом семена сахарной свеклы для пересева погибших плантаций. Однако прогнозируемое в ближайшие дни потепление, отсутствие осадков и усиление ветра — не самая лучшая погодная комбинация для посева, так как земля будет быстро терять влагу.
Свекловоды намереваются запросить помощь у властей и международных доноров.
По словам представителей районных властей, ущерб трудно оценить, поскольку некоторые культуры и сады ещё восстанавливаются после заморозков, а в ряде районов урон пока не подсчитали.
Сейчас Минсельхоз собирает отчёты для оценки потерь.
Ну не сейчас… после праздников, наверно…
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