Аграрный сектор Молдовы подсчитывает ущерб, нанесённый апрельскими заморозками: Больше всего пострадали абрикосы, персики и сахарная свекла — Минсельхоз в растерянности

Как отмечают в UPZM, как минимум одна из двух сахарных компаний уже закупила за рубежом семена сахарной свеклы для пересева погибших плантаций. Однако прогнозируемое в ближайшие дни потепление, отсутствие осадков и усиление ветра — не самая лучшая погодная комбинация для посева, так как земля будет быстро терять влагу.