Эксперт раскрыл, как узнать настоящего человека по видеосвязи

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отличить настоящего человека от deepfake можно, обращая внимание на его мимику и движения, заявил в интервью «Известиям» руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков.
«Фейк может обладать странной мимикой, неестественно двигаться», — приводит его слова издание.
Эксперт также призвал обращать внимание на нехарактерные интонации, длинные паузы и несоответствие речи и звука.
Говорить о том, что беседа ведется с ненастоящим человеком, могут размытые изображения, микроколебания цвета, а также визуальные обои, которые время от времени могут слетать.
В четверг в России вступил в силу закон, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента удаленно при открытии ему счета (вклада), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В настоящее время банки активно развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов и оптимизируют затраты, в том числе сокращая количество точек присутствия. В связи с этим у клиента не всегда есть возможность лично присутствовать при открытии банковского счета (вклада), отмечается в пояснительной записке.
Закон позволяет банкам в рамках ЭПР «апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволяет расширить возможности российских кредитных организаций», сказано там же.