Не дотерпели до ничьи: тольяттинский «Акрон» уступил «Спартаку» с минимальным счетом в Самаре

Москвичи шли третьими. Но в 24-м туре неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (12+) и наделали себе проблем в гонке за золото РПЛ. У гостей настрой был только на победу. В противном случае, еще одна такая осечка и с шансами на даже потенциальное чемпионство можно было бы попрощаться.