Не дотерпели до ничьи: тольяттинский «Акрон» уступил «Спартаку» с минимальным счетом в Самаре

Повели. Пропустили. Отбили пенальти.
Хозяева подходили к этой встрече на 9-м месте в таблице с 28 очками. Ранее команда Заура Тедеева одолела «Факел» в Самаре (12+) и оторвалась от дна турнирной таблицы.
Москвичи шли третьими. Но в 24-м туре неожиданно проиграли махачкалинскому «Динамо» (12+) и наделали себе проблем в гонке за золото РПЛ. У гостей настрой был только на победу. В противном случае, еще одна такая осечка и с шансами на даже потенциальное чемпионство можно было бы попрощаться.
«Красно-белые» завладели инициативой уже в начале матча. На протяжении первых 5 минут напрягали оборону волжан. Однако гола все не было.
Позже, ближе к 10-й, тольяттинцы вроде бы пришли в себя. А на 22-й переломили ход встречи и заработали пенальти. Решение подтвердилось после видеоповтора. Наиль Умяров сыграл рукой. Артем Дзюба против Ильи Помазуна. Гол. 238-й для форварда «красно-черных» — 1:0.
Хозяева перехватили инициативу. На 28-й Солтмурад Бакаев ударил в штангу и с добивания почти увеличил преимущество «Акрона». Но не получилось у него, получится у Дмитрия Пестрякова. На 29-й Дзюба оказался сильнее в штрафной в верховой борьбе, скинул на 18-летнего одноклубника, который воспользовался шансом — 2:0. Первый гол для воспитанника «Академии Коноплева» за основу.
После 30-й напряжение на поле только росло. На 34-й капитан «красно-черных» Константин Савичев повздорил с Маркиньосом и получил желтую карточку. При этом хозяев постепенно сдавали. На 39-й этим воспользовался Тео Бонгонда и отыграл один мяч — 2:1.
Затем, на 45-й, с поля удалили члена тренерского штаба Заура Тедеева Мурата Искакова за слишком эмоциональное поведение. А в добавленное время москвичи заработали пенальти. Пока что первое в ворота Тольятти. Сошлись Эсекьель Барко и Александр Васютин. Обидный гол в раздевалку или героическое спасение? Васютин выбрал второе и оставил счет прежним — 2:1.
Автогол Джурасовича. Барко вернул должок.
На трибуну после перерыва возвращался с мыслью, что «Акрону» снова придется терпеть в начале тайма и ловить гостей на контратаках, ошибках. В этом убедился в первые 10 минут второго отрезка.
Удары Барко, Бонгонды и вышедшего на замену Пабло Солари, незасчитанный гол «Спартака» на 56-й минуте. Цифры оставались прежними. До 61-й. В тот момент в свои же ворота срезал Алекса Джурасович. Снова равенство на табло — 2:2.
Однако подопечные Заура Тедеева руки не опустили и прижали столичный клуб в его штрафной ближе к 70-й. Били Дзюба и свеженький Владимир Хубулов, а на 76-й Стефан Лончар отправил снаряд выше ворот.
После этого «Акрон», как мне показалось, стал закрываться. Москвичи наседали, осаждали, искали пути взятия ворот. Бесконечные подачи Маркиньоса в штрафную, очередной удар Солари. «Красно-черные» держались, могли выцарапать хотя бы одно очко в игре против одного из лидеров РПЛ. Не дотерпели. Ошиблись при введении мяча из аута.
Пестряков мешкался и долго не мог его скинуть. Давили фанаты гостей и подгоняющий рефери. Никто не открывался. В итоге бросил назад на Йонуца Неделчару — единственный оставшийся вариант. Тот потерял мяч. Далее игрок «Спартака» влез в штрафную тольттинцев и упал.
Второй 11-метровый в ворота Васютина в компенсированное время. У точки снова Барко. Должок вернул. Победу своему клубу принес — 3:2.
Обидное поражения для «Акрона», который пока остается на девятом месте с 28 очками. Ну, а москвичи возвращаются в гонку за чемпионство. Поднялись на вторую строчку с 50. Столько же у «Зенита». Хотя петербуржцы еще не сыграли свой матч в 25-м туре.
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