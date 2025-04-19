Пасхальную службу в Воскресенском соборе Омска будут транслировать в прямом эфире

«Призываю вас, дорогие мои, встретить этот светлый праздник с открытым Богу сердцем, полным благодарности Ему, веры в Него, доверия Ему и надежды. Даже в самые темные времена человеческой истории христианская надежда, обращенная к “положившему в Своей руке времена и лета” много раз полностью меняла судьбы мира, предлагая справедливый о нем Божий суд на милость», — обратился митрополит к омичам накануне Пасхи.