Пасхальную службу в Воскресенском соборе Омска будут транслировать в прямом эфире

Ближайшей ночью, 20 апреля, православные омичи будут радостно восклицать «Христос Воскресе!». Пасхальное богослужение в Успенском соборе возглавит митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Те верующие, которые не смогут лично поприсутствовать в храме, смогут посмотреть трансляцию литургии.
Прямой эфир организует «12 канал». Начало в 23:45 по местному времени. Открыть видео можно по ссылке.
«Призываю вас, дорогие мои, встретить этот светлый праздник с открытым Богу сердцем, полным благодарности Ему, веры в Него, доверия Ему и надежды. Даже в самые темные времена человеческой истории христианская надежда, обращенная к “положившему в Своей руке времена и лета” много раз полностью меняла судьбы мира, предлагая справедливый о нем Божий суд на милость», — обратился митрополит к омичам накануне Пасхи.
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