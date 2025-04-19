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Жителям Молдовы так повезло с погодой на Пасху: Нас ожидает изумительно теплый и солнечный день — до +27 градусов и без осадков

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 20 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Повезло же нам с погодкой на Пасхальные праздники (тут можно вспомнить апрельский снегопад 2017-го, который как раз случился 20 апреля)! Спойлер — нас ожидает расчудесная погода. Но обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют до +12 градусов, утром будет 14 градусов выше ноля.

Днем будет солнечно, после обеда будет облачно. Осадков не ожидается, как и сильного ветра (всего 3−4 метра в секунду). Воздух прогреется до 24 градусов тепла, а на юге страны, вообще, до 27 градусов жары! Лепота! Правда, вечером столбик термометра опустится до плюс 19 градусов.

А относительная влажность составит 70%.

В общем, самое время отмечать Пасхальные праздники!

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