Ростовчане с доходом выше ста тысяч будут отдыхать в мае дольше остальных

— Чем выше уровень дохода, тем чаще ростовчане хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей — у 18%, — прокомментировали аналитики платформы.