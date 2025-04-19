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Ростовчане с доходом выше ста тысяч будут отдыхать в мае дольше остальных

Аналитики посчитали, сколько ростовчан продлят праздники отгулами.

Источник: Комсомольская правда

Совсем немного осталось до майских выходных. В этом году они приходятся на 1—4 мая и на 8—11 мая. Эксперты сервиса SuperJob узнали у ростовчан об их планах.

14% опрошенных работающих горожан хотят присоединить к праздничным дням отгулы или часть отпуска. 48 процентов респондентов не планируют этого делать. А те, кто работает по плавающему графику, еще не определились с планами.

При этом все работающие люди заявили, что майские выходные с финансовой точки зрения не совсем выгодны.

— Чем выше уровень дохода, тем чаще ростовчане хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей — у 18%, — прокомментировали аналитики платформы.

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