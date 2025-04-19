В Омске высадили геоглиф «ПОБЕДЕ — 80» из сосен

ОМСК, 19 апр — РИА Новости. Акция «Сад памяти», в рамках которой из 9 тысяч сосен высадили геоглиф «ПОБЕДЕ-80», стартовала в Омской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Композицию высадили на площади свыше трех гектаров вблизи села Усть-Заостровка Омского района Омской области. В акции приняли участие свыше 200 человек — представители общественности, молодежных объединений, органов власти и просто неравнодушные жители. Цель мероприятия — создание зеленых памятников каждому из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
«В рамках Международной акции “Сад памяти” высадили на площади свыше 3 гектаров вблизи села Усть-Заостровка Омского района геоглиф, посвященный Великой Победе. Композицию “ПОБЕДЕ — 80” составили из 9 тысяч саженцев», — написал Хоценко, выложив видео, где геоглиф видно с высоты птичьего полета.
В регионе за пять лет участия в акции уже создано 378 «Садов памяти». Это более 2 миллионов деревьев, высаженных на землях лесного фонда и в населенных пунктах. В 2025 году на территории Омской области планируют высадить более 264 тысяч деревьев на площади 73 гектаров.