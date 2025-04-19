В Омске высадили геоглиф «ПОБЕДЕ — 80» из сосен

В регионе за пять лет участия в акции уже создано 378 «Садов памяти». Это более 2 миллионов деревьев, высаженных на землях лесного фонда и в населенных пунктах. В 2025 году на территории Омской области планируют высадить более 264 тысяч деревьев на площади 73 гектаров.