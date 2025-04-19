Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области пожарные службы провели учения по борьбе с лесными пожарами

В Красноярском лесничестве Самарской области завершились учения по борьбе с лесными пожарами.

В Красноярском лесничестве Самарской области завершились учения по борьбе с лесными пожарами. По легенде, огонь охватил 1,5 гектара леса при сильном ветре. В маневрах приняли участие 80 человек и 20 единиц техники, включая сотрудников «Самаралеса» и лесников.

Для ликвидации условного возгорания задействовали автоцистерны, трактор для создания противопожарной полосы, бойцов с ранцевыми огнетушителями и пожарный поезд. Все действия выполнены успешно пожар ликвидирован.

С начала года лесопожарные службы уже потушили 7 пожаров на площади 10 гектаров.