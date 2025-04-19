В Самарской области пожарные службы провели учения по борьбе с лесными пожарами

В Красноярском лесничестве Самарской области завершились учения по борьбе с лесными пожарами. По легенде, огонь охватил 1,5 гектара леса при сильном ветре. В маневрах приняли участие 80 человек и 20 единиц техники, включая сотрудников «Самаралеса» и лесников.