В США раскрыли детали переговоров с Украиной в Лондоне

«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — резюмировал американский политик. При этом Келлог подчеркнул, что на саммите в Париже удалось достигнуть некоторых договорённостей в этом вопросе.