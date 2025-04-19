В США раскрыли детали переговоров с Украиной в Лондоне

США, Украина и страны ЕС проведут на следующей неделе переговоры. Американцы рассчитывают, что там представителям стран удастся «закрепить» предложение США о перемирии на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — резюмировал американский политик. При этом Келлог подчеркнул, что на саммите в Париже удалось достигнуть некоторых договорённостей в этом вопросе.
Ранее KP.RU сообщил, что саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 17 апреля 2025 года. Представители США, Европы и Украины обсудили вопрос прекращения огня и присутствие иностранного военного контингента на Украине. Нужно отметить, что российская сторона выступает категорически против европейских военных на Украине.