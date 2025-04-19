Благодатный огонь прибыл в Москву

Благодатный огонь как великую святыню доставляют в разные страны мира. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного каждый год привозит его из Иерусалима в Москву к празднику Пасхи, чтобы верующие смогли зажечь от него свои свечи и лампады и унести частичку этого святого огня в свои дома.