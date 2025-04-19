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Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в Москву в канун Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

Символ светлого праздника Пасхи — Благодатный огонь доставлен в Москву из храма Гроба Господня в Иерусалиме вечером в субботу, 18 апреля. Святыня была доставлена на территорию России в канун пасхального торжества, которое в 2025 году отмечается 20 апреля.

Транспортировкой частички Благодатного огня в Россию занималась делегация из российского Фонда Андрея Первозванного, которая ранее прибыла в Иерусалим. Храм Гроба Господня, где появляется символ Пасхи, был построен на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа.

Ранее KP.RU сообщал, что в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За первым пасхальным чудом наблюдали миллионы верующих людей по всему миру, следя за онлайн-трансляцией. При этом с момента входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до схождения Благодатного огня прошло порядка шести минут.