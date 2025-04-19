Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву

Ранее KP.RU сообщал, что в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За первым пасхальным чудом наблюдали миллионы верующих людей по всему миру, следя за онлайн-трансляцией. При этом с момента входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до схождения Благодатного огня прошло порядка шести минут.