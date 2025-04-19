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«Надеемся, что здравый смысл возобладает»: Москалькова оценила готовность Киева пойти на перемирие

В России очень надеются, что здравый смысл на Украине возобладает и Киев пойдёт на пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с Life.ru заявила уполномоченный по правам человека в РФ Tатьяна Москалькова.
Источник: Life.ru

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала Киев согласиться на пасхальное перемирие. Видео Life.ru.

«Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает. И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей. Конечно, они просто обязаны поддержать эту инициативу», — сказала Москалькова перед пасхальным богослужением в храме Христа Спасителя.

Напомним, в субботу, 19 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в честь Пасхи. Вооружённые силы РФ не будут вести боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако действовать режим прекращения огня будет только в том случае, если украинские войска также воздержатся от боевых действий. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отклонил предложение, что вызвало резкую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии. При этом глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ уже нарушили перемирие и атаковали три населённых пункта. Вместе с тем на некоторых участках фронта воцарилась тишина.