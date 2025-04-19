Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальное богослужение в ночное время в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве. Информация об этом размещена на официальном портале Русской православной церкви. Торжественная литургия состоится в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года — в период, когда православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников, Пасху, посвященную Воскресению Христову.