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Благодатный огонь передали представителям епархий РПЦ

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, 19 апреля был передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту сразу после приземления самолета со святыней. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, 19 апреля был передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в аэропорту сразу после приземления самолета со святыней. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОткуда берется Благодатный огонь и что случится, если он не сойдет.

«Благодатный огонь передан представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ) в московском аэропорту “Внуково-3”, где приземлился доставивший святыню в Россию самолет», — сообщает корреспондент. Информацию передает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальное богослужение в ночное время в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве. Информация об этом размещена на официальном портале Русской православной церкви. Торжественная литургия состоится в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года — в период, когда православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников, Пасху, посвященную Воскресению Христову.