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Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради народа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, — гуманный и милосердный шаг, удивительно, что Украина его не поддержала, Владимир Зеленский обязан это сделать ради своего народа, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», — сказала Москалькова журналистам.

Она отметила, что российская сторона надеется, что «здравый смысл должен возобладать».

«И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский — ред.) просто обязан поддержать эту инициативу», — добавила она.