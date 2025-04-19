Москалькова назвала пасхальное перемирие гуманным и милосердным шагом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пасхальное перемирие, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным, — гуманный и милосердный шаг, удивительно, что Украина его не поддержала, Владимир Зеленский обязан это сделать ради своего народа, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Трудно передать словами, насколько это гуманный, милосердный шаг, и удивительно, что до сих пор мы не слышим с противоположной стороны, со стороны Украины, поддержки», — сказала Москалькова журналистам.
Она отметила, что российская сторона надеется, что «здравый смысл должен возобладать».
«И ради украинских семей, ради тех родных и близких, которые ждут возвращения и спасения своих людей, конечно, он (Зеленский — ред.) просто обязан поддержать эту инициативу», — добавила она.