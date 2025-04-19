Тюрьма, пять браков и переезд в Израиль: известному артисту Владимиру Долинскому — 81

Помимо актерской деятельности Владимир Долинский известен и как телеведущий.
В воскресенье, 20 апреля 2025 года, советскому и российскому актеру, телеведущему, заслуженному артисту России Владимиру Абрамовичу Долинскому исполняется 81 год. За свою долгую творческую карьеру он запомнился зрителям яркими ролями в кино и на телевидении, но его биография полна не только профессиональных достижений, но и драматических поворотов: от тюремного заключения до пяти браков и недавнего переезда в Израиль. Долинский — человек, сумевший преодолеть карьерные падения и личные драмы, сохранив при этом любовь публики и актерское мастерство — подробнее в материале URA.RU.
Из «хорошей детской семьи» в хулиганы: начало пути Долинского.
Владимир Абрамович Долинский родился 20 апреля 1944 года в Москве, в семье главного инженера Литфонда СССР Абрама Юрьевича Долинского и Зинаиды Ивановны Ефимовой. Отец будущего актера был участником Великой Отечественной войны, имел звание майора и происходил из Анновки Елисаветградского уезда.
Детство Владимира прошло в окружении творческой интеллигенции. Дача его родителей в Красной Пахре соседствовала с домами известных персон: писателя Константина Симонова, композитора Дмитрия Кабалевского, киносценариста Льва Шейнина, актера Александра Менакера. Друзьями его юности были Андрей Миронов, Иван Дыховичный, Александр Кармен.
Несмотря на интеллигентную среду, Долинский рос трудным подростком и сменил около шести школ из-за неудовлетворительного поведения. Чтобы хоть как-то повлиять на сына, родители отправили его к старшему брату Игорю в Ленинград, где он наконец смог получить среднее образование.
Еще с юных лет Владимир увлекся театром, посещая Молодежную студию при Театре имени Станиславского. Среди его товарищей по студии были будущие звезды советского кино — Никита Михалков, Евгений Стеблов, Инна Чурикова.
В 1966 году Долинский окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, где учился на курсе Бориса Захавы. Однако путь к диплому был непростым — за драку из-за девушки его отчислили, но он сумел восстановиться и завершить обучение.
От славы к тюрьме: взлет и падение Долинского в советском театре.
Владимир Долинский в роли Жени Ксидиас в спектакле по пьесе Льва Славина «Интервенция» в 1967 годуФото: Мирослав Муразов / РИА Новости.
После окончания «Щуки» молодой актер был принят в труппу Московского театра сатиры. Там он быстро приобрел известность, сыграв роль Жени Ксидиаса в знаменитом спектакле «Интервенция» режиссера Валентина Плучека.
Однако настоящую популярность Долинскому принесло участие в телешоу «Кабачок “13 стульев”, где он исполнял роль пана Пепичека. Благодаря этой передаче его узнала вся страна. К началу 1970-х Долинский был уже признанной звездой.
Но в 1973 году карьера актера внезапно оборвалась — его арестовали за незаконные валютные операции. Перед планировавшимися гастролями в Швеции Долинский купил 200 долларов. Когда поездка отменилась, он решил продать валюту, но по более высокому курсу, заработав на этом 400 рублей при месячной зарплате в театре 100 рублей. Успешная первая сделка подтолкнула его к повторным операциям, что в итоге привело к аресту.
По статье за «нарушение правил о валютных операциях» Долинский получил пять лет лишения свободы — минимальный срок по этой статье, которая предусматривала наказание до 15 лет и даже высшую меру. Первый год он провел в СИЗО «Лефортово», а затем был отправлен в Кирово-Чепецкую колонию.
Это время стало настоящим испытанием для актера. В заключении он потерял не только карьеру, но и семью. Его вторая жена из Ленинграда поначалу писала письма и даже передала зубную щетку с выцарапанным иголкой словом «люблю». Однако вскоре мать Долинского была вынуждена рассказать сыну горькую правду: жена выписала его из квартиры на Садовом кольце, распродала все его вещи, включая ценную библиотеку, и привела в дом другого мужчину.
Находясь в колонии, Долинский нашел необычное применение своим навыкам: его назначили библиотекарем, и он составлял аннотации к книгам на тюремном жаргоне, чтобы заинтересовать заключенных чтением. Особой популярностью у обитателей колонии пользовался роман «Анна Каренина».
Возвращение Долинского в профессию и новый взлет.
Спектакль «Кафка: отец и сын», где Владимир Долинский сыграл отцаФото: Фолуменов / РИА Новости.
В 1977 году благодаря ходатайству труппы Театра сатиры Долинский был досрочно освобожден. Вернувшись в Москву, он всего через три дня был принят в труппу Московского театра Ленинского комсомола (Ленком) по приглашению Марка Захарова.
В «Ленкоме» Долинский получил роли, которые прежде исполнял ушедший из театра Арчил Гомиашвили. Актер быстро освоился в новом коллективе, подружившись с Александром Абдуловым, Александром Збруевым и Олегом Янковским.
Однако сильнее всего Долинский проявил себя в кинематографе. В конце 1970-х годов он снялся у Марка Захарова в культовых фильмах «Обыкновенное чудо» (1978), где сыграл палача, и «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), где исполнил роль пастора. В том же 1978 году он появился в роли судейского в легендарном мини-сериале «Д’Артаньян и три мушкетера».
На телевидении Долинский вместе с Валентиной Леонтьевой вел популярную детскую передачу «В гостях у сказки». Там артист выступал в образе сказочного библиотекаря.
В 1980-х годах Долинский покинул «Ленком» из-за конфликта, причиной которого, по его собственному признанию, стала драка. Как отмечал сам актер в интервью для журнала «Интервью: Люди и события», пребывание в заключении сделало его «диковатым и агрессивным», что сказывалось на отношениях с коллегами.
Телеведущий и личная жизнь Долинского: пять браков и дочь-актриса.
Долинский получил такие награды и звания, как Заслуженный артист России (1994) и Орден Дружбы (2005)Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Помимо актерской карьеры, Долинский проявил себя как успешный телеведущий. Он вел такие популярные передачи, как «Книжный магазин» на НТВ, «Я знаю все!» на ТВ-6, «Лакомый кусочек» и «Клуб ворчунов» на ТВ Центр, «Вторая половина» на телеканале «Россия» и «Большое кулинарное путешествие» на Первом канале.
Личная жизнь Долинского всегда была бурной и насыщенной. Он официально был женат пять раз. Первой супругой актера стала его однокурсница по Щукинскому училищу Валентина Шендрикова. Брак продлился недолго — всего год.
Вторая жена была родом из Ленинграда. Именно она предала актера, когда он оказался в заключении, выписав его из квартиры и распродав имущество.
Третья жена — Татьяна, по профессии историк. После потери недоношенного ребенка она заявила, что больше не хочет иметь детей, и через несколько лет пара расставалась.
Четвертый брак Долинского был фиктивным. Он женился, чтобы помочь другу переехать из Ленинграда в Москву и получить московскую прописку.
Только пятый брак оказался по-настоящему счастливым и долговечным. В 1987 году он познакомился с актрисой Натальей Волковой, которая ради него развелась с первым мужем. 31 декабря 1988 года у пары родилась дочь Полина, которая впоследствии пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она окончила ВТУ имени М. С. Щепкина и сейчас играет в Малом театре. В 2022 году Полина подарила Долинскому внука Даниила.
От стрельбы до отъезда: скандалы Долинского и переезд в Израиль.
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Скандалы продолжали преследовать Долинского и после освобождения из тюрьмы. В 2012 году актер оказался замешан в инциденте со стрельбой на Кутузовском проспекте в Москве. 24-летняя москвичка обвинила его в том, что он выстрелил в ее автомобиль из пистолета.
Сам Долинский поначалу отрицал свою причастность, заявив, что в момент инцидента находился на Украине. Однако в полиции он дал другие показания, утверждая, что сам стал жертвой агрессивного водителя, который якобы «подрезал» его машину и ударил в лицо. При этом актер настаивал, что не стрелял в ответ. В итоге полиция отказалась возбудить уголовное дело в отношении артиста.
В 2014 году Долинский сделал пластическую операцию на лице. После которой его жена Наталья неотлучно находилась рядом, помогая восстановиться.
В 2022 году актер публично в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ признался в измене жене. По его словам, это произошло, когда их дочь Полина была еще совсем маленькой, и Наталья кормила ее грудью, из-за чего не уделяла внимания мужу. Долинский раскаялся в своем поступке и благодарил жену за то, что она сумела сохранить семью и не устраивать скандалов.
В начале 2025 года имя Долинского снова оказалось в центре общественного внимания, когда в социальных сетях появилась фотография актера с израильским паспортом. Владимир Абрамович вместе с женой Натальей Волковой репатриировался в Израиль, что вызвало широкий резонанс среди его поклонников.
Многие были удивлены этим решением, поскольку Долинский всегда позиционировал себя как патриот России. В соцсетях появились критические комментарии в адрес актера, называющие его поступок предательством. Особенно резкая реакция была связана с тем, что переезд произошел на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
При этом, как отмечают источники, Долинский не намерен полностью разрывать связи с Россией и планирует продолжать работу в российских антрепризах и участвовать в телевизионных съемках. По мнению критиков, актер просто решил обеспечить себе «запасной аэродром», сохранив при этом основной источник дохода в России.
Награды и творческое наследие Долинского.
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Несмотря на скандалы и противоречия, творческие заслуги Долинского получили официальное признание. В 1994 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации за заслуги в области театрального искусства. В 2005 году он был награжден Орденом Дружбы.
Долинский также проявил себя как литератор. Он в 2007 году опубликовал автобиографическую книгу «Лакомый кусочек жизни», где рассказал о своем творческом пути и личной жизни.
В 2020-х годах Владимир Абрамович продолжал активно сниматься в кино и сериалах, хотя преимущественно в эпизодических ролях. Среди его последних работ — роли в сериалах «Проект Анна Николаевна-2» (2021), «Наследство» (2022) и фильме «Красная шапочка» (2022).
Кроме того, Долинский неоднократно снимался в детском юмористическом киножурнале «Ералаш», где чаще всего играл директоров школ. Его последнее появление в «Ералаше» датируется 2020 годом — это был сюжет «Алина-малина», где он сыграл Степана Викторовича, директора школы.
Фильмография Долинского.
За свою карьеру Владимир Долинский снялся более чем в 100 кинокартинах. Хотя он редко получал главные роли, его яркие характерные персонажи запоминались зрителям.
Фильмография Владимира Долинского включает в себя такие работы:
В 1960-х и 1970-х: «Дайте жалобную книгу» (1964), «В тринадцатом часу ночи» (1969), «В Москве проездом…» (1970).
В конце 1970-х: «Обыкновенное чудо» (1978), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979).
В 1980-х: «День на размышление» (1980), «Сказка странствий» (1983), «Покушение» (1987), «Биндюжник и Король» (1989).
В 1990-х: «Зимняя вишня 2» (1990), «Игра на миллионы» (1991), «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994), «Бедная Саша» (1997), «Графиня де Монсоро» (1997), где он сыграл запоминающуюся роль монаха Горанфло.
В 2000-х: «Ландыш серебристый» (2000), «След оборотня» (2001), «Дронго» (2002), «Дружная семейка» (2002), «Моя прекрасная няня» (2004), где он изобразил отца Жанны Ижевской, «Красная площадь» (2004), где перевоплотился в Леонида Брежнева, «Последний бой майора Пугачёва» (2005).
В 2010-х: «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Интерны» (2013), «Между нот, или Тантрическая симфония» (2015), «Крыша мира-2» (2016).
Наиболее заметной его работой последних лет стала роль в фильме «Тайна печати дракона» (2018). Там где он сыграл иностранного посла, а также сыграл в фильме’Ампир V" (2022).