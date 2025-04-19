Тюрьма, пять браков и переезд в Израиль: известному артисту Владимиру Долинскому — 81

В воскресенье, 20 апреля 2025 года, советскому и российскому актеру, телеведущему, заслуженному артисту России Владимиру Абрамовичу Долинскому исполняется 81 год. За свою долгую творческую карьеру он запомнился зрителям яркими ролями в кино и на телевидении, но его биография полна не только профессиональных достижений, но и драматических поворотов: от тюремного заключения до пяти браков и недавнего переезда в Израиль. Долинский — человек, сумевший преодолеть карьерные падения и личные драмы, сохранив при этом любовь публики и актерское мастерство — подробнее в материале URA.RU.