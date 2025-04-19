В Москве началось ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Крестный ход, который проходит в эту ночь перед началом пасхальной заутрени, символизирует собой процессию жён-мироносиц, которые шли ранним утром к гробу Иисуса Христа и узнали от ангела о его воскресении, когда подошли к погребальной пещере. Согласно Евангелию, Иисус был распят на горе Голгофе недалеко от Иерусалима, похоронен своими учениками и на третий день воскрес, после чего явился апостолам и тем, кто верил в него.