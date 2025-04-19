В Москве началось ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Праздничную службу — пасхальную заутреню и Божественную литургию — проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Транслировать богослужение в прямом эфире будут главные каналы.
Крестный ход, который проходит в эту ночь перед началом пасхальной заутрени, символизирует собой процессию жён-мироносиц, которые шли ранним утром к гробу Иисуса Христа и узнали от ангела о его воскресении, когда подошли к погребальной пещере. Согласно Евангелию, Иисус был распят на горе Голгофе недалеко от Иерусалима, похоронен своими учениками и на третий день воскрес, после чего явился апостолам и тем, кто верил в него.
По учению церкви, с воскресением Спасителя была побеждена смерть, и людям открылась перспектива вечной жизни.
В этом году главный христианский праздник — Пасха — отмечается 20 апреля как у православных, так и у католиков.
Ранее в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Его частицу доставили в Москву и передали представителям РПЦ. Частицы Благодатного огня отправят в разные регионы страны.