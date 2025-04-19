Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости из храма.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня сразу после его сошествия.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — и в десятки других. В столице, помимо храма Христа Спасителя, его также передадут в 15 других храмов. В аэропорту его также приняли представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.