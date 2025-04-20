Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. Здесь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Глава государства всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды президент участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году он пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.
В прошлом году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя, тогда они с патриархом обменялись пасхальными подарками. Глава государства считает, что этот праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости. Ранее президент поздравил православных бойцов СВО, а также всех православных в России и в других странах с Пасхой.
Пасхальное перемирие
Накануне президент на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий до 00:00 мск 21 апреля и призвал Киев сделать то же самое. Герасимов отдал соответствующие приказы всем командующим группировок в зоне СВО, и с 18:00 19 апреля перемирие вступило в силу.
Российские войска должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать пасхальное перемирие. РФ имеет в виду такой сценарий, потому что мораторий на удары по энергообъектам (он был объявлен на 30 дней с 18 марта) ВСУ нарушили более 100 раз. Москва же соблюдала договоренность. Если сейчас Киев будет срывать перемирие, российские войска готовы ответить немедленно и в полном объеме.