В Беларуси православные и католики отмечают Пасху в один день 20 апреля 2025

Традиции праздника у православных и католиков схожи. Так, христиане с Великой субботы (что можно и нельзя делать можно прочесть здесь) освещают пасхальные корзины. Чаще всего православные приносят куличи, соль, яйца хлеб, мясные изделия. А католики берут на освящение также небольшие куличи-пасхи, маленькие булочки с корицей, сдобные «колоски». Однако наполнение пасхальных корзин может отличаться в зависимости от региона Беларуси.