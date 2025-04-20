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В Беларуси православные и католики отмечают Пасху в один день 20 апреля 2025

Католики и православные в Беларуси отмечают Пасху 20 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные и католики отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение — в один день — 20 апреля 2025 года. В последний раз христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года. Для христиан праздник Пасхи является главным. Его проводят в кругу семьи.

Традиции праздника у православных и католиков схожи. Так, христиане с Великой субботы (что можно и нельзя делать можно прочесть здесь) освещают пасхальные корзины. Чаще всего православные приносят куличи, соль, яйца хлеб, мясные изделия. А католики берут на освящение также небольшие куличи-пасхи, маленькие булочки с корицей, сдобные «колоски». Однако наполнение пасхальных корзин может отличаться в зависимости от региона Беларуси.

Главным блюдом пасхального стола являются окрашенные яйца, чаще всего в красный цвет, который символизирует жертвенную смерть Иисуса Христа. Еще один из символов праздника у католиков — зайцы. Также на столе у христиан присутствуют мясные изделия, салаты, вино.

Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не следует на пасху ссориться, провоцировать конфликты. Важно отказаться от гаданий, а еще не рекомендуется посещать кладбища. Подробнее о приметах и запретах на Христово Воскресение можно прочесть здесь.

Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.

Кроме того, ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.

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