Что можно и нельзя делать в Акулинин день 20 апреля на мистический день

Православная церковь 20 апреля вспоминает святую Акулину Младшую. В народе празднуют Акулинин день, или день Акулины. Кроме того, день считали мистическим, так как 20 апреля просыпались русалки в водоемах.
Что нельзя делать 20 апреля.
Не следует устраивать шумные посиделки, громко петь, разговаривать смеяться. Запрещено рассматривать в окно Луну. Подобное может обернуться неприятностями. Не рекомендуется шуметь рядом с водоемами, бросать монеты. Предки верили, что на все озвученное могут отреагировать русалки.
Что можно делать 20 апреля.
По традиции, в названную дату женщины старались задобрить русалок. Как правило, они приходили к водоемам, бросали в нее одежду. Считается, что если русалок задобрить, то во время купания никто не утонет.
Согласно приметам, яркие звезды на небе предсказывают, что урожай ягод и грибов будет богатым. Вместе с тем красный рассвет говорит о том, что погода изменится. А кучевые облака обещают солнечную погоду.
Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.
Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Пасху, Воскресение Христово, 20 апреля 2025 года.
Также мы писали, что Wildberries будет бесплатно доставлять белорусам крупногабаритные товары.