Священник Тхелидзе напомнил о сокровенном смысле Пасхи для православных

Пасха — один из самых радостных и важных дней для православных верующих. В этом году праздник выпадает на 20 апреля. Верующие идут на службу, красят яйца, пекут куличи и собираются всей семьей за праздничным столом. Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом Альвиан Тхелидзе объяснил KP.RU, в чем глубинный смысл этого дня.
— Мы вспоминаем, что Христос, которого убили, пригвоздив ко Кресту, воскрес из мертвых. Это главное, без чего все христианство теряет смысл. Апостол Павел пишет: "А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших, — сказал священник.
По словам священника, Пасху празднуют не один день, а целых 40. Завершение Пасхального периода, или «отдание», происходит в среду перед праздником Вознесения Господня, который в этом году состоится 29 мая.
— Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Именно поэтому Пасха — главный праздник христианства, — отметил отец Альвиан.
Священник объяснил, что Пасха — это праздник веры в то, что Христос был мертв, но теперь жив. Это также означает, что и мы бессмертны, а смерть не является концом жизни.