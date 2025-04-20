Священник Тхелидзе напомнил о сокровенном смысле Пасхи для православных

Пасха — один из самых радостных и важных дней для православных верующих. В этом году праздник выпадает на 20 апреля. Верующие идут на службу, красят яйца, пекут куличи и собираются всей семьей за праздничным столом. Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом Альвиан Тхелидзе объяснил KP.RU, в чем глубинный смысл этого дня.