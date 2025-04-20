«Смерть миновала»: священник раскрыл значение названия Пасхи

В этом году православные верующие отметят Пасху 20 апреля. Это самый важный праздник в христианстве, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Но что же значит само слово «Пасха»? Об этом KP.RU рассказал член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом — Альвиан Тхелидзе.
— Слово «Пасха» еврейского происхождения, оно восходит к ветхозаветным временам. Христианская Пасха посвящена воскресению Иисуса Христа из мертвых. А ветхозаветная и иудейская — исходу евреев из египетского плена. Само слово Пасха, или Песах, дословно переводится с еврейского языка как «миновал». Так праздник назвали, подразумевая, что смерть миновала, — пояснил отец Альвиан.
Верующие в этот день вспоминают, что Христос, которого убили, воскрес из мертвых. По словам священника, это главное, без чего все христианство теряет смысл.
— Апостол Павел пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Именно поэтому Пасха — главный праздник христианства, — добавил священник.
В этом году православная Пасха совпадает с католической и протестантской. Это довольно символично и бывает не всегда.