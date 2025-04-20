«Смерть миновала»: священник раскрыл значение названия Пасхи

— Апостол Павел пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Именно поэтому Пасха — главный праздник христианства, — добавил священник.