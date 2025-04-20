Календарь на 20 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник, посвященный сохранению и развитию языков коренных народов Карелии — карелов и вепсов. Карельский относится к прибалтийско-финской группе, на нем говорят и в России, и в соседней Финляндии — всего 40−50 тыс. человек. Вепсский язык относится к той же группе, его использует для общения малочисленный народ — вепсы. Оба языка имеют статус национальных в Карелии, но находятся под угрозой исчезновения. Для того, чтобы напомнить о важности сохранения языкового разнообразия России и поддержки культур коренных, и был учрежден сегодняшний праздник. Дата выбрана в честь первой публикации на карельском языке: 20 апреля 1804 года вышла книга «Перевод некоторых молитв и десяти заповедей» на ливвиковском наречии карельского языка.