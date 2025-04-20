Священник объяснил, что символизируют крашеные яйца и куличи на Пасху

— Есть предание, согласно которому святая Мария Магдалина принесла куриное яйцо императору Тиберию со словами «Христос воскрес!» Император заявил, что это также невозможно, как если бы данное яйцо сейчас покраснело. И яйцо моментально стало красным. А куличи, это бюджетная вкусняшка, которую на протяжение веков могли себе позволить в каждом доме, — отметил член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом.