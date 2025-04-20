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Священник объяснил, что символизируют крашеные яйца и куличи на Пасху

Священник Тхелидзе объяснил значение яиц и куличей на Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Пасхальные блюда — это не просто вкусные угощения, но и символы, наполненные глубоким духовным смыслом. В праздничный день столы верующих не обходятся без яиц и куличей. Священник Альвиан Тхелидзе рассказал KP.RU, какой смысл несут эти символы Пасхи.

— Есть предание, согласно которому святая Мария Магдалина принесла куриное яйцо императору Тиберию со словами «Христос воскрес!» Император заявил, что это также невозможно, как если бы данное яйцо сейчас покраснело. И яйцо моментально стало красным. А куличи, это бюджетная вкусняшка, которую на протяжение веков могли себе позволить в каждом доме, — отметил член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом.

Пасхе предшествует Великий пост, в ходе которого христиане воздерживаются от продуктов животного происхождения. После завершения поста, в день Пасхи, люди впервые готовят праздничную еду, не ограниченную постными продуктами, и несут ее на освящение в храм.

Как отметил священник, церковный устав не накладывает ограничений на выбор пищи, позволяя готовить различные яства. Однако еда не является главной в этот день для христиан. По его словам, на первом месте стоит не куличи или яйца, а таинство Причастия.