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Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил верующим пасхальное послание.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Кирилл поздравил православных с праздником Пасхи в послании, которое он направил верующим.

В послании Патриарха объясняется, почему церковная традиция называет Пасху «праздником праздников». Церковный иерарх напомнил, что вера дает каждому, кто стремится к спасению, возможность одержать победу над грехом и процитировал слова святителя Николая Сербского о Христовой победе, которую тот сравнил с солнцем.

«Зло не исчезло, но человек обрёл возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние и молитву», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Полностью пасхальное послание Патриарха доступно здесь на KP.RU.

Тем временем делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в канун Пасхи.

Видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме в храме Гроба Господня смотрите здесь на KP.RU.