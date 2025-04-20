Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

В послании Патриарха объясняется, почему церковная традиция называет Пасху «праздником праздников». Церковный иерарх напомнил, что вера дает каждому, кто стремится к спасению, возможность одержать победу над грехом и процитировал слова святителя Николая Сербского о Христовой победе, которую тот сравнил с солнцем.