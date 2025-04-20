Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил православных с праздником Пасхи в послании, которое он направил верующим.
В послании Патриарха объясняется, почему церковная традиция называет Пасху «праздником праздников». Церковный иерарх напомнил, что вера дает каждому, кто стремится к спасению, возможность одержать победу над грехом и процитировал слова святителя Николая Сербского о Христовой победе, которую тот сравнил с солнцем.
«Зло не исчезло, но человек обрёл возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние и молитву», — подчеркнул Патриарх Кирилл.
Полностью пасхальное послание Патриарха доступно здесь на KP.RU.
Тем временем делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в канун Пасхи.
Видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме в храме Гроба Господня смотрите здесь на KP.RU.