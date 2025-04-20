Какие продукты можно освящать в церкви на Пасху: Священник дал разъяснения

— Перед освящением продуктов священник читает молитвы на освящение яиц, молочной продукции и «брашна мяс». Само мясо лучше кропить не в самом храме, а вне. В общем, там, где служители храма оборудуют место для освящения. Устав также не запрещает употребления алкоголя в меру. Так что можно благословлять любые продукты, — рассказал священник.