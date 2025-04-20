Какие продукты можно освящать в церкви на Пасху: Священник дал разъяснения

На Пасху у многих верующих возникает вопрос: допустимо ли приносить в церковь для освящения не только куличи и яйца, но и колбасу, мясо или даже бутылку вина? Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом, священник Альвиан Тхелидзе в беседе с KP.RU дал разъяснение.
— Перед освящением продуктов священник читает молитвы на освящение яиц, молочной продукции и «брашна мяс». Само мясо лучше кропить не в самом храме, а вне. В общем, там, где служители храма оборудуют место для освящения. Устав также не запрещает употребления алкоголя в меру. Так что можно благословлять любые продукты, — рассказал священник.
По словам Тхелидзе, не менее важно сделать посещение храма в Пасху настоящим семейным событием. В подготовке к празднику могут участвовать все — и взрослые, и дети.
— Дети могут помогать красить яйца, готовить куличи. И, конечно, такая добрая семейная трапеза объединяет, — добавил священник.
Напомним, главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, как наслаждаться пасхальными угощениями без вреда для здоровья. Он отметил, что даже людям с диабетом можно позволить себе немного кулича.