Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

В ходе богослужения после утрени совершается праздничная литургия. Как информируют организаторы, участие в пасхальной ночи в храме Христа Спасителя считается одной из главных традиций для православных москвичей и гостей столицы. В прошлом году на праздничную службу также собралось несколько тысяч человек, а безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и добровольцы.