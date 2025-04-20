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Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщают СМИ.

Президент приехала в храм Христа Спасителя.

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Об этом сообщают СМИ.

«Особенно важные кадры именно сегодня — Путин в Пасхальную ночь. В ночь пасхального перемирия — на службе в Храме Христа Спасителя», — сообщил журналист телеканала «Россия» Зарубин.

Ранее президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, поручив прекратить боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что Украина также поддержит инициативу, однако отметил необходимость сохранять готовность к возможным нарушениям перемирия.