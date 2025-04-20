Россиянам напомнили, почему нельзя ходить на кладбище в Пасху

Россиянам напомнили, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище. Как рассказал KP.RU священник Альвиан Тхелидзе, член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом, в этот день не принято скорбеть.
— Поминание усопших от Пасхи до Радоницы (29 апреля) не положено. Идти на кладбище лучше в день Радоницы, — рассказал священник.
По словам отца Альвиана, участие в пасхальном богослужении — важная часть праздника. Но если прийти в храм не получилось по уважительной причине, это не грех. Все-таки существуют различные причины — кто-то в этот день работал, кому-то не позволило здоровье, кто-то — на фронте на передовой.
— Воцерковленные люди стараются прийти в эту ночь на богослужение и приступить к таинству Причастия. Если по уважительной причине не получилось, нужно постараться в этот день самому помолиться. Хотя бы прочитать «Часы Пасхи». И при ближайшей возможности на богослужение все же попасть, — добавил Тхелидзе.
Священник напомнил, что не стоит покупать упаковки, наклейки и другие украшения для яиц с изображениями святых. Наклеивать иконы на яйца — это неверно с точки зрения церковной традиции.