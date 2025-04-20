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Россиянам напомнили, почему нельзя ходить на кладбище в Пасху

Священник Тхелидзе: В Пасху не принято поминать усопших, для этого есть Радоница.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище. Как рассказал KP.RU священник Альвиан Тхелидзе, член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом, в этот день не принято скорбеть.

— Поминание усопших от Пасхи до Радоницы (29 апреля) не положено. Идти на кладбище лучше в день Радоницы, — рассказал священник.

По словам отца Альвиана, участие в пасхальном богослужении — важная часть праздника. Но если прийти в храм не получилось по уважительной причине, это не грех. Все-таки существуют различные причины — кто-то в этот день работал, кому-то не позволило здоровье, кто-то — на фронте на передовой.

— Воцерковленные люди стараются прийти в эту ночь на богослужение и приступить к таинству Причастия. Если по уважительной причине не получилось, нужно постараться в этот день самому помолиться. Хотя бы прочитать «Часы Пасхи». И при ближайшей возможности на богослужение все же попасть, — добавил Тхелидзе.

Священник напомнил, что не стоит покупать упаковки, наклейки и другие украшения для яиц с изображениями святых. Наклеивать иконы на яйца — это неверно с точки зрения церковной традиции.