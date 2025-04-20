Россиянам напомнили, почему нельзя ходить на кладбище в Пасху

— Воцерковленные люди стараются прийти в эту ночь на богослужение и приступить к таинству Причастия. Если по уважительной причине не получилось, нужно постараться в этот день самому помолиться. Хотя бы прочитать «Часы Пасхи». И при ближайшей возможности на богослужение все же попасть, — добавил Тхелидзе.