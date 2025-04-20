Путин участвует в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя

Также сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих специальной военной операции и всех православных верующих с православным праздником Пасхи. Свои поздравления он выразил на встрече с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.