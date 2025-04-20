Путин участвует в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, чтобы принять участие в пасхальном богослужении, которое возглавляет Патриарх Кирилл.
Российский лидер традиционно посещает пасхальную службу именно в этом московском храме.
Напомним, накануне Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО, что означает прекращение огня сроком на 30 часов начиная с 18.00 субботы 19 апреля.
Также сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих специальной военной операции и всех православных верующих с православным праздником Пасхи. Свои поздравления он выразил на встрече с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле встретят Пасху.