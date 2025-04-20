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Путин участвует в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя

Путин прибыл в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу.

Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя в Москве, чтобы принять участие в пасхальном богослужении, которое возглавляет Патриарх Кирилл.

Российский лидер традиционно посещает пасхальную службу именно в этом московском храме.

Напомним, накануне Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО, что означает прекращение огня сроком на 30 часов начиная с 18.00 субботы 19 апреля.

Также сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих специальной военной операции и всех православных верующих с православным праздником Пасхи. Свои поздравления он выразил на встрече с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле встретят Пасху.