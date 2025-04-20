В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с поздравлением по случаю праздника Воскресения Христова. В своем пасхальном послании, опубликованном пресс-службой, он призвал в светлый день Пасхи проявить заботу о родных и близких, а также оказать поддержку тем, кто нуждается в помощи. RT осуществляет прямую трансляцию события.