Как узнать, что размер пенсии ниже положенного, и вернуть недоплату

— Кроме того, важно уточнить, нет ли каких-то списаний из пенсии. Для этого нужно узнать о наличии исполнительного производства. Возможно, с пенсии снимают задолженность из-за просрочки по кредиту. В этом случае нужно ликвидировать задолженность — и выплаты снова будут делать в прежнем размере. Если причины изменения размера пенсии непонятны, то обратитесь за разъяснениями в СФР. Возможно, возникла какая-то техническая ошибка и её исправят. А возможно, снижение пенсии правомерно. Допустим, если человек переехал в другой регион и там нет повышающего коэффициента. Такие ситуации возможны, например, при переезде с Крайнего Севера в центральные регионы или на юг, — рассказала юрист Елена Кузнецова.