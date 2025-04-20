Как узнать, что размер пенсии ниже положенного, и вернуть недоплату

Что делать, если пенсия пришла не в том размере.
В некоторых случаях бывает так, что человеку в какой-то месяц приходит пенсия меньше обычной. Чтобы разобраться в ситуации, рекомендуется заказать справку о выплатах Социального фонда на текущую дату. В течение суток эта информация должна отобразиться в личном кабинете на «Госуслугах».
— Кроме того, важно уточнить, нет ли каких-то списаний из пенсии. Для этого нужно узнать о наличии исполнительного производства. Возможно, с пенсии снимают задолженность из-за просрочки по кредиту. В этом случае нужно ликвидировать задолженность — и выплаты снова будут делать в прежнем размере. Если причины изменения размера пенсии непонятны, то обратитесь за разъяснениями в СФР. Возможно, возникла какая-то техническая ошибка и её исправят. А возможно, снижение пенсии правомерно. Допустим, если человек переехал в другой регион и там нет повышающего коэффициента. Такие ситуации возможны, например, при переезде с Крайнего Севера в центральные регионы или на юг, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Тут стоит учесть один важный нюанс. Есть надбавка людям, которые долго отработали на Севере и имеют большой северный стаж, а есть надбавка за проживание в районах Крайнего Севера. В первом случае при переезде повышенная пенсия сохраняется, во втором — нет.
Пенсия в какой-то момент может оказаться меньше и потому, что у пенсионера исчезли иждивенцы. Допустим, закончили учёбу или выросли дети, которые до этого находились у него на содержании. Или же совершеннолетний на иждивении перевёлся с очного отделения учебного заведения на заочное и начал работать. Соответственно, и доплату к пенсии за иждивенца перечислять перестанут.
Кроме того, на точность расчётов могут влиять и ошибки в документах. Бывает, что в базе Социального фонда неправильно указан СНИЛС пенсионера.
Как узнать, что пенсия меньше положенной.
Нередки ситуации, когда человек годами получает пенсию в определённом размере, но позже выясняется, что он мог бы получать больше. Как правило, такие ситуации связаны с обнаружением разного рода ошибок. При назначении пенсии могли не учесть какой-то стаж работы, могли быть ошибки при начислении соцвзносов со стороны работодателя.
— Чтобы выявить недоплату, нужно сначала проверить расчёт пенсии. Для этого запросите детальный расчёт пенсионных выплат в СФР. Проверьте, все ли периоды работы учтены. Если расчёт пенсии занижен, то соберите подтверждающие документы и обратитесь за перерасчётом, — добавила Елена Кузнецова.
Как получить прибавку к пенсии.
В ряде случаев перерасчёт пенсии делают автоматически. Это происходит в тех случаях, когда человек получает право на какую-либо надбавку. Допустим, выработал положенный стаж в сельской местности или переехал на Крайний Север.
Стоит отметить, что в некоторых случаях после перерасчёта можно вернуть недоплаченные деньги. Например, если при назначении выплат не засчитали те или иные периоды стажа.