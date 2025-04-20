Ясный ум и твёрдая память: 5 способов отсрочить наступление деменции

Пить рыбий жир.
В 2022 году группа китайских учёных опубликовала в журнале Frontiers in Neuroscience статью «О связи приёма рыбьего жира и развития деменции». Учёные на протяжении 11,7 года вели наблюдение за 211 094 пожилыми людьми, медианный возраст которых составил 64,5 года. То есть половина испытуемых была старше этого возраста, а половина — младше. Наблюдение шло с 2009 по 2020 год или же заканчивалось со смертью пожилого человека.
205 тысяч из них были белыми, 111 тысяч — женщинами, 81 тысяча имела высшее образование. Из них 83 283 человека на момент начала наблюдений уже принимали рыбий жир. Также они принимали аспирин, препараты, нормализующие давление, БАДы и лекарства, нормализующие холестерин.
За годы наблюдений выяснилось, что деменция развилась у 5274 участников. При этом 3290 человек из заболевших рыбий жир не принимали. А среди тех, кто принимал рыбий жир, заболели только 1984 человека. Выводы можно сделать самим. Омега-3 жирные кислоты и забота о своём здоровье дают существенные результаты. К сожалению, положительная динамика происходит только в том случае, если дело касается височной деменции или сосудистой деменции. В случае с болезнью Альцгеймера приём рыбьего жира роли не играет.
Следить за давлением.
Профессор из японского Университета Эхимэ Мосаки Моги в журнале Researchgate ещё в 2019 году в статье «Может ли контроль артериального давления предотвратить деменцию у пожилых людей?» пришёл к выводу, что приём препаратов от гипертензии (повышения давления) верный способ избежать сосудистой деменции. Сейчас в Японии средняя продолжительность жизни — 90 лет, а к концу года в стране будет уже 7 000 000 дементных больных.
Мосаки Моги указывает, что риск деменции выше у тех пожилых людей, у которых показатели давления ниже чем 120/80 мм рт. ст., в то время как кратковременное повышение давления до 170 мм. рт. ст. мало влияет на развитие сосудистой деменции у пожилых. Даже если показатели давления при регулярном приёме лекарств постоянно достигают 130−140 мм. рт. ст., это тоже не оказывает большого влияния на риск развития слабоумия. Что действительно опасно — так это низкое давление.
Развестись.
Представьте себе, но риск развития деменции намного ниже у холостых и разведённых, чем у женатых людей. Журнал Alzheimer’s & Dementia опубликовал данные, по которым оказалось, что деменцией чаще страдают семейные люди и вдовцы, в то время как одинокие люди и разведённые чаще остаются здоровыми до самого конца. Наблюдение за группой пожилых людей из 24 000 человек длилось 18 лет. На протяжении этого времени испытуемые ежегодно проходили медосмотр, на котором оценивались когнитивные способности. Из тех, кто состоял в браке, деменция наступила у 22%. Примерно такой же процент болезни был и среди вдовцов. А вот у разведённых или никогда не вступавших в брак пожилых людей деменция развилась только в 12% случаев. Учёные пришли к выводу, что к развитию слабоумия приводят социальные установки и привычки.
Накопить на старость.
Группа учёных из США под руководством специалиста по эпидемиологии и биостатистике Молли Розенберг пришла к выводу, что одним из факторов деменции является бедность. Обеспеченная старость — вот залог ясного ума.
Учёные на протяжении 7 лет наблюдали за беднейшими слоями пожилого населения в сельской местности на юге Африки и обнаружили, что даже скромные денежные переводы, которые получали некоторые из пожилых людей, приводили к тому, что их разум деградировал медленнее. Испытание проводили на 862 взрослых, средний возраст которых составлял 61 год, и оказалось, что скорость снижения памяти ниже у тех, кто имел дополнительный доход в виде небольшого гранта.
Учить языки.
Учёный из монреальского Университета Макгилла Натали Филлипс опубликовала в издании New Scientist данные, по которым изучение иностранных языков в пожилом возрасте отодвигает деменцию в среднем на 5,4 года. Это связано с тем, что при изучении иностранного языка мозг человека более развит, и урон, нанесённый деменцией, начинает ощущаться значительно позже.
Исследование было проведено в 2024 году. Учёные исследовали людей, знающих только один язык, и людей, владеющих двумя языками, с помощью томографа. Оказалось, что у двуязычных более развит и более активен гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за обучение и память. То есть это не предотвращает деменцию, а сдерживает её развитие. Учить языки никогда не поздно.