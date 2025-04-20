Ясный ум и твёрдая память: 5 способов отсрочить наступление деменции

Представьте себе, но риск развития деменции намного ниже у холостых и разведённых, чем у женатых людей. Журнал Alzheimer’s & Dementia опубликовал данные, по которым оказалось, что деменцией чаще страдают семейные люди и вдовцы, в то время как одинокие люди и разведённые чаще остаются здоровыми до самого конца. Наблюдение за группой пожилых людей из 24 000 человек длилось 18 лет. На протяжении этого времени испытуемые ежегодно проходили медосмотр, на котором оценивались когнитивные способности. Из тех, кто состоял в браке, деменция наступила у 22%. Примерно такой же процент болезни был и среди вдовцов. А вот у разведённых или никогда не вступавших в брак пожилых людей деменция развилась только в 12% случаев. Учёные пришли к выводу, что к развитию слабоумия приводят социальные установки и привычки.