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Депутат Иванов возмутился куличом Киркорова за 100 тысяч рублей

В РПЦ тоже осудили выбор артиста.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов осудил Филиппа Киркорова за покупку кулича за 100 тысяч рублей.

Депутат отметил, что народному артисту стоило бы не хвастать своим куличом, а купить на эти деньги пасхальное угощение для бойцов. Он напомнил, что Киркорову уже однажды приходилось извиняться, и он снова идет тем же путем.

— Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО, — подчеркнул Иванов в беседе с NEWS.ru.

То, что артист выбрал такое дорогое угощение, парламентария не удивило, так как Киркоров предпочитает стиль «дорого и богато».

Но подобные траты и откровенная демонстрация в духовный праздник — это повод поразмышлять о приоритетах и ценностях.

В РПЦ тоже возмутились куличом с дубайским шоколадом и ягодами. Киркорова упрекнули за гордыню и самолюбование.