Особый противопожарный режим ввели в 12 районах Хабаровского края

В Хабаровском крае усилили меры пожарной безопасности. С 19 апреля в 12 муниципальных районах и округах действует особый противопожарный режим. Он затрагивает Хабаровск, Комсомольск, а также Бикинский, Амурский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский, имени Лазо районы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время действия режима запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор, проводить любые работы, которые могут привести к возгоранию. В лесах и на дачных участках сотрудники МЧС и полиции будут проводить рейды и проверять соблюдение правил.
По информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, за нарушение предусмотрены серьезные штрафы. Виновные могут заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностные лица — до 90 тысяч, а юридические — до миллиона.