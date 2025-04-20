Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой и пожелал россиянам мирной жизни

«Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова — неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь. Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости», — сказал патриарх.
По словам предстоятеля РПЦ, даже незначительные усилия, даже скромный вклад не останутся незамеченными Богом, если мы будем следовать заповедям Евангелия и трудиться на благо окружающих.
В своём пасхальном послании патриарх Кирилл также призвал верующих молиться и трудиться ради достижения прочного и справедливого мира на земле исторической Руси. Он выразил надежду на то, что никакие силы не смогут разрушить духовное единство народа.
В день Пасхи, по его словам, верующие вспоминают о любви Бога к людям, о радости жизни и о том, как Христос победил смерть. Патриарх подчеркнул, что христиане XXI века являются наследниками и причастниками этой великой победы Спасителя, которая стала не только основой веры, но и уверенности в конечном торжестве добра над злом.
Кроме того, глава Русской православной церкви выразил надежду на то, что все народы мира будут жить в мире и согласии, а конфликты останутся в прошлом. Пасха — это торжество над силами тьмы, и радость от этого праздника ощущается глубоко в душе, подчеркнул патриарх Кирилл.
«А что значит побеждать зло — это значит становиться счастливыми», — сказал предстоятель РПЦ перед началом пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.
Напомним, ранее на пасхальное богослужение в главный кафедральный собор России прибыли президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства традиционно посещает службы во время основных церковных праздников. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами Москвы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.