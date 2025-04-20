Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой и пожелал россиянам мирной жизни

В день Пасхи, по его словам, верующие вспоминают о любви Бога к людям, о радости жизни и о том, как Христос победил смерть. Патриарх подчеркнул, что христиане XXI века являются наследниками и причастниками этой великой победы Спасителя, которая стала не только основой веры, но и уверенности в конечном торжестве добра над злом.