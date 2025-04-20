Двое россиян и американец вернутся с МКС на «Союзе МС-26» 20 апреля

Двое российских космонавтов и американский астронавт вернутся с орбиты в воскресенье 20 апреля. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Речь идет об Алексее Овчинине, Иване Вагнере и Дональде Петтите. Они возвращаются с МКС на корабле «Союз МС-26». Предполагается что спускаемый аппарат приземлится в казахстанской степи в 04.21 по московскому времени.
Экспедиция Овчинина, Вагнера и Петтита продлилась несколько дольше изначально запланированных 202 суток. За время полета российские космонавты один раз выходили в открытый космос. Также они провели более 40 экспериментов.
Тем временем космонавт Алексей Зубрицкий в своем телеграм-канале разместил фотографию острова Семисопочный, сделанную на борту Международной космической станции (МКС).
О том, как американские астронавты Уилмор и Уильямс собирались в космос на неделю, а застряли на 287 суток, читайте здесь на KP.RU.