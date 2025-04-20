Патриарх Кирилл поздравил верующих с великим днём победы Христа над злом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения, назвав Пасху днем великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой. Обращение предстоятеля Русской православной церкви прозвучало в эфире перед началом ночного богослужения.
Патриарх отметил, что Пасха воспринимается не столько разумом, сколько сердцем, и именно поэтому храмы наполняются людьми в этот светлый праздник. Он выразил надежду, что радость Пасхи коснется всех — не только глубоко верующих, но и тех, кто только делает первые шаги на пути духовного возрождения.
В завершение своего послания он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом воскресения Христова и стремлением к добру. Патриарх призвал поддержать близких, проявить любовь и внимание к тем, кто нуждается в помощи, чтобы каждый смог почувствовать силу и свет пасхальной радости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на торжественное богослужение, посвященное Пасхе, в храм Христа Спасителя в Москве.