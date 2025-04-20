Патриарх Кирилл поздравил верующих с великим днём победы Христа над злом

Патриарх отметил, что Пасха воспринимается не столько разумом, сколько сердцем, и именно поэтому храмы наполняются людьми в этот светлый праздник. Он выразил надежду, что радость Пасхи коснется всех — не только глубоко верующих, но и тех, кто только делает первые шаги на пути духовного возрождения.