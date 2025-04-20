Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman и Мизулина поделились с Life.ru эмоциями от пасхальной службы и ответили на вопрос о венчании

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина, посетившие пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, в беседе с Life.ru передали поздравления с Пасхой всем православным. Мизулина отметила, что ей понравилась служба в главном кафедральном соборе России.

Источник: Life.ru

Shaman и Мизулина поделились впечатлениями от пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Видео © Life.ru.

«Красивая, как всегда, радостная, пасхальная. Всё как должно быть торжественно», — отметила Мизулина.

Пара отметила, что уже покрасила яйца к празднику. По словам музыканта, в их отношениях с Екатериной всё традиционно.

«Традиционные ценности», — подметил Shaman.

При этом на вопрос, будут ли они венчаться, артист ответил «всё узнаете».

Ранее Life.ru сообщал, что Shaman и Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Напомним, в марте Shaman во время выступления официально объявил, что состоит в отношениях с Мизулиной. Мать Ярослава одобрила его выбор и приняла главу ЛБИ как родную дочь. Позже певец рассказал, что утро новоиспечённой пары начинается с ароматной чашечки кофе и сбалансированного завтрака.