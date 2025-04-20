Shaman и Мизулина поделились с Life.ru эмоциями от пасхальной службы и ответили на вопрос о венчании

Ранее Life.ru сообщал, что Shaman и Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Напомним, в марте Shaman во время выступления официально объявил, что состоит в отношениях с Мизулиной. Мать Ярослава одобрила его выбор и приняла главу ЛБИ как родную дочь. Позже певец рассказал, что утро новоиспечённой пары начинается с ароматной чашечки кофе и сбалансированного завтрака.