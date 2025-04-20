Shaman и Мизулина поделились с Life.ru эмоциями от пасхальной службы и ответили на вопрос о венчании

Shaman и Мизулина поделились впечатлениями от пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Видео © Life.ru.
«Красивая, как всегда, радостная, пасхальная. Всё как должно быть торжественно», — отметила Мизулина.
Пара отметила, что уже покрасила яйца к празднику. По словам музыканта, в их отношениях с Екатериной всё традиционно.
«Традиционные ценности», — подметил Shaman.
При этом на вопрос, будут ли они венчаться, артист ответил «всё узнаете».
Ранее Life.ru сообщал, что Shaman и Мизулина посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Напомним, в марте Shaman во время выступления официально объявил, что состоит в отношениях с Мизулиной. Мать Ярослава одобрила его выбор и приняла главу ЛБИ как родную дочь. Позже певец рассказал, что утро новоиспечённой пары начинается с ароматной чашечки кофе и сбалансированного завтрака.