Корабль «Союз МС-26» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

«Включение двигателя “Союза МС-26” на торможение для сведения с орбиты ожидается в 03:27 мск, его разделение на отсеки — в 03:55 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 03.58 мск и ввод основного парашюта — в 04:06 мск», — говорится в сообщении.