Корабль «Союз МС-26» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Отстыковка корабля «Союз МС-26» от МКС. Видео Telegram / «Роскосмос».
На борту возвращаемого корабля — трое участников длительного экспедиционного этапа: российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Все трое провели в условиях микрогравитации около полугода.
«Включение двигателя “Союза МС-26” на торможение для сведения с орбиты ожидается в 03:27 мск, его разделение на отсеки — в 03:55 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 03.58 мск и ввод основного парашюта — в 04:06 мск», — говорится в сообщении.
Приземление ожидается в 04:21 мск в пределах Карагандинской области, в районе, давно адаптированном для встреч возвращающихся экипажей. Точка посадки располагается примерно в 147 км к юго-востоку от Жезказгана — традиционной «космической гавани» с плоским ландшафтом.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США согласовали график совместных действий по завершению эксплуатации МКС и её последующему затоплению. По его мнению, прекращение сотрудничества в рамках программы МКС, где работают совместные экипажи, было бы «некорректным».