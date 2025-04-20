ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

Чернышов направил обращение в ФНС с таким предложением в феврале. В документе отмечалось, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.