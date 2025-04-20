ФНС поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) поддерживает инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», следует из ответа ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов направил обращение в ФНС с таким предложением в феврале. В документе отмечалось, что реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей.
«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх “Стопазарт”, — сказано в документе.
При этом в ФНС отметили, что органом, уполномоченным за выработку государственной политики в области азартных игр, является Минфин России.
По мнению ведомства, для получения информации о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов существует возможность использования системы межведомственного электронного взаимодействия, где зарегистрированы соответствующие сведения ФНС России.
«Кроме того, информацию ФНС России о сумме долга и реквизитах для его уплаты можно запросить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП)…ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей, в том числе платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечается в документе.
По словам вице-спикера Госдумы, поддержка ФНС подтверждает, что эта мера не только социально значима, но и технически реализуема.
«Идея создания реестра “Стопзарт” — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь», — сказал Чернышов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что добровольный самозапрет — это инструмент осознанного выбора, а автоматическое включение в реестр должников добавит дополнительный барьер для тех, кто уже находится в сложной экономической ситуации.
«Это поможет снизить уровень проблемной игровой активности и защитить семьи от необдуманных трат. Будем работать над скорейшим внедрением этой системы при участии всех заинтересованных ведомств», — добавил он.