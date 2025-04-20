Путин молился со всей Россией: как прошла пасхальная служба в главном храме РФ. Фотогалерея

Службу посетили первые лица государства.
В ночь с 19 на 20 апреля в столичном Храме Христа Спасителя проходит пасхальное богослужение. Церемонию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил президент России Владимир Путин.
Событие объединило в одном месте несколько тысяч человек. Самые яркие кадры с прошедшей литургии — в фотогалерее URA.RU.
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